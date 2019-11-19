Большинство российских бизнесменов не сталкивались с нарушениями со стороны чиновников

В России 78% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) не сталкивались с нарушениями или злоупотреблениями со стороны чиновников в 2019 году. Об этом пишет «Российская газета».

Остальные 22% предпринимателей признались, что сталкивались с нарушениями. Из них 49% отметили излишнюю требовательность к предоставляемым документам. Треть респондентов пожаловались на затягивание сроков прохождения проверки. 27% бизнесменов заплатили большие штрафы, несопоставимые с серьезностью нарушений. 13% пришлось терпеть грубость и угрозы при проведении проверок, а 9% предложили оказать услуги за вознаграждение.

Участие в опросе приняли более двух тысяч предприятий из 23 регионов России.