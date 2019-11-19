В Иркутске оштрафовали нарушителя за курение в самолёте

В Иркутске один из пассажиров самолета «Домодедово – Иркутск» во время полета курил в туалете. 35-летнего жителя Омска доставили в полицию.
Нарушителю грозит штраф 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
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Новости
В Иркутске оштрафовали нарушителя за курение в самолёте19 ноября 2019
В Иркутске один из пассажиров самолета «Домодедово – Иркутск» во время полета курил в туалете. 35-летнего жителя Омска доставили в полицию.
Нарушителю грозит штраф 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
/ СИА /
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