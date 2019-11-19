В Иркутской области 20 ноября прогнозируют снег и похолодание до -43 градусов

В Иркутской области 20 ноября будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, с переходом днем в западных районах на западный, северо-западный 5-10 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -11,-16°, в пониженных формах рельефа -21,-26°, днем -2,-7°, местами -12,-17°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских и северо-восточных районах температура ночью -28,-33°, при прояснении -38,-43°, днём -15,-20°, местами -25,-30°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -14,-16°, в пригородной зоне -18,-20°, днём -3,-5°.