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В Иркутской области 20 ноября прогнозируют снег и похолодание до -43 градусов

19 ноября 2019

В Иркутской области 20 ноября будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, с переходом днем в западных районах на западный, северо-западный 5-10 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -11,-16°,  в пониженных формах рельефа -21,-26°,  днем -2,-7°, местами -12,-17°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских и северо-восточных районах температура ночью -28,-33°, при прояснении -38,-43°, днём   -15,-20°, местами -25,-30°.

В Иркутске переменная облачность,  без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с,  температура ночью -14,-16°, в пригородной зоне -18,-20°,  днём -3,-5°.


/ СИА /
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