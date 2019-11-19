Институт им. Гайдара: Оптимизм в российской промышленности упал до нулевой отметки

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года. Сообщает РБК со ссылкой на материалы института.



Росстат тем временем фиксирует умеренно положительную динамику промышленного производства. По его оценке, в октябре оно выросло на 2,6% в годовом выражении, а по сравнению с сентябрем — на 5,5%. Совокупный рост за десять месяцев года составил 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но индекс Росстата рассчитывает динамику год к году. Опросные же индикаторы, в частности индекс Института Гайдара, фиксируют настроения, которые наблюдаются в конкретный момент, отражают текущие ощущения бизнеса.



Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей. Индекс может колебаться от -100 до 100 пунктов. Положительные значения означают, что у предпринимателей преобладают позитивные оценки ситуации, отрицательные значения говорят о превалирующих негативных оценках.



Индекс учитывает четыре показателя: фактическое изменение спроса, относительную оценку спроса (ниже/выше «нормы»), оценку запасов готовой продукции и планы выпуска.



Ухудшение в ноябре продемонстрировали три компонента из четырех. Вырос лишь баланс оценок готовой продукции (на два пункта), но он остается в отрицательной зоне.



Это говорит о сохранении уверенного контроля предприятий за своими складскими накоплениями и, соответственно, об уверенном контроле за соотношением спроса и выпуска, отмечается в материалах Института Гайдара. Но, как отмечают экономисты, сохранять такой контроль несложно в условиях затяжной стагнации и при минимальном оптимизме даже официальных прогнозов.



Баланс фактического изменения спроса снизился в ноябре на четыре пункта и достиг своего 16-месячного минимума. Это привело к логичной корректировке предприятиями динамики выпуска. Этот показатель не используется при расчете индекса, но остается самым востребованным наблюдателями показателем для промышленности, уточняет Институт Гайдара.



