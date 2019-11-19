В Иркутской области 28% предприятий работают в убыток

Предприятия Иркутской области с января по сентябрь получили 237,9 млрд. рублей прибыли и 6,5 млрд. рублей убытков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прибыль (без учета инфляции) снизилась на 0,8%, убытки выросли в 1,7 раза. Об этом сообщает Иркутскстат.

В результате сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) снизился на 2% и составил 231,4 млрд. рублей.

В целом по региону 28% предприятий убыточны. В полиграфической, профессиональной, научной и технической деятельности, в области информации и связи, транспортировки и хранения, в гостинично-общепитовском сервисе, предоставления прочих видов услуг, в строительстве и производстве электрического оборудования отрицательный баланс имеют 31-38% организаций.

Более высокий удельный вес убыточных субъектов хозяйствования сложился в розничной торговле (42%), сфере недвижимости (45%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (50%), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (54%).

В то же время нет убыточных организаций в деревообработке, производстве машин и оборудования, прочих транспортных средств и оборудования, медицинском и металлургическом производстве, в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений.