Иркутянам предлагают разработать стандарт участия граждан в развитии городов

В субботу, 23 ноября, в 13.00 в городской "Точке кипения" по адресу: улица 5 Армии, д. 2/1 офис 601 пройдет обсуждение стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. В мероприятие может принять участие любой житель Иркутска, пройдя регистрацию на сайте.

Это первая региональная экспертная сессия, организованная Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках разработки и последующего тестирования актуального документа - стандарта общественного участия в проектах муниципального развития.

Первое обсуждение документа состоялось на прошлой неделе в Москве, до конца января 2020 года подобные мероприятия пройдут в 16 регионах России.

"Мы провели анализ нормативно-правовых актов о порядке проведения публичных слушаний в 85 региональных центрах. Выяснилось много неожиданных фактов: например, что в 30% проанализированных документов отсутствует информация об источнике финансирования проведения публичных слушаний, в 27% - не описаны способы информирования граждан о проведении слушаний, а в положениях 14 региональных столиц есть упоминание о возможности отказа в их проведении без указания причины", - отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

"После обсуждения в 16 регионах, которые готовы внедрить эту систему гражданского участия, а также проработать ее на экспертном и гражданском уровнях, будет организовано экспертное обсуждение в Москве, в рамках которого произойдет так называемая "сборка" итогового варианта стандарта, в том числе и с учетом мнений иркутян", - отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, уточнив, что в числе городов, жителям которых предлагается стать соразработчиками уникального документа, помимо Иркутска также заявлены Тюмень, Севастополь, Майкоп, Магадан, Воронеж, Улан-Удэ, Калининград, Ростов-на-Дону, Тула, Ульяновск, Псков, Барнаул, Махачкала, Волгоград, Екатеринбург.