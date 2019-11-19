Депутат Госдумы Николай Николаев снял документальный фильм о реальной угрозе БЦБК

На YouTube-канале депутата вышел трейлер фильма «Байкал – за шаг до катастрофы». В фильме депутат Госдумы Николай Николаев расскажет о реальной ситуации на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Сообщает пресс-служба депутата.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отправился в Иркутскую область, чтобы провести собственное расследование и разобраться в ситуации. Рассказы местных жителей, мнения экспертов, прогнозы экологов и комментарии городских властей вошли в сюжет фильма. Премьера состоится 20 ноября на канале NikoLive Podcast.