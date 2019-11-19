Новости

Курс Bitcoin снизился на $1000

19 ноября 2019

19 ноября курс биткоина снизился до $8235. На данный момент криптовалюта торгуется на уровне в $8244, за прошедшие сутки она подешевела на 4%. Сообщает РБК.

Читайте также:

Курс Bitcoin постепенно движется к $9000
8 ноября 2019
МВД и Росфинмониторинг разработывают механизм ареста криптовалюты
7 ноября 2019

Стоимость первой и главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500. За последние две недели биткоин подешевел на 14%. При этом за пять месяцев криптовалюта потеряла свыше 40% от цены.

Ранее аналитик Аяш Джиндал верно спрогнозировал снижение курса первой криптовалюты. Специалист сообщил, что падение замедлится на отметке в $8200, а восстановиться актив сможет только в том случае, если его цена поднимется выше $8660.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Биткоин, криптовалюты, блокчейн. Новая нефть России?":
Все материалы сюжета (355)


Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
«Слата» обновляет формат
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании