Курс Bitcoin снизился на $1000

19 ноября курс биткоина снизился до $8235. На данный момент криптовалюта торгуется на уровне в $8244, за прошедшие сутки она подешевела на 4%. Сообщает РБК.

Стоимость первой и главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500. За последние две недели биткоин подешевел на 14%. При этом за пять месяцев криптовалюта потеряла свыше 40% от цены.



Ранее аналитик Аяш Джиндал верно спрогнозировал снижение курса первой криптовалюты. Специалист сообщил, что падение замедлится на отметке в $8200, а восстановиться актив сможет только в том случае, если его цена поднимется выше $8660.



