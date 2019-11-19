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В Тулуне проведут проверку по факту фейковых сообщений о выплате материальной помощи

19 ноября 2019

В Приангарье проверят информирование граждан Тулуна о мерах поддержки. Это связано с тем, что 15 ноября более 300 жителей Тулуна обратились с заявлениями на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Как выяснилось, за денежной помощью обратились жители района железнодорожного вокзала, который не попал в зону летнего наводнения. Соответственно, оснований для выплат этим людям не было. Информацию о якобы положенной компенсации обратившиеся прочитали в социальных сетях, а также получили по смс.

Теперь предстоит установить информацию об абонентах сетей мобильной связи, рассылавших смс, а также владельцах доменов соцсетей, которые разместили эту информацию.


/ СИА /
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