В Тулуне проведут проверку по факту фейковых сообщений о выплате материальной помощи

В Приангарье проверят информирование граждан Тулуна о мерах поддержки. Это связано с тем, что 15 ноября более 300 жителей Тулуна обратились с заявлениями на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как выяснилось, за денежной помощью обратились жители района железнодорожного вокзала, который не попал в зону летнего наводнения. Соответственно, оснований для выплат этим людям не было. Информацию о якобы положенной компенсации обратившиеся прочитали в социальных сетях, а также получили по смс.

Теперь предстоит установить информацию об абонентах сетей мобильной связи, рассылавших смс, а также владельцах доменов соцсетей, которые разместили эту информацию.