$1 млн получит лучший предприниматель в сфере образования

Миллиардер Игорь Рыбаков и его супруга на саммите Forbes «30 до 30» в Берлине проведут конкурс для предпринимателей, меняющих будущее образования. Победитель сможет получить $1 млн. Сообщает Forbes.

Награда будет вручаться ежегодно предпринимателям, филантропам, социальным инвесторам и реформаторам образования, которые переосмысляют подходы к обучению и разрабатывают новые модели дошкольного, начального и среднего образования.

Цель конкурса — вдохновить активистов и общественных деятелей, которые пытаются изменить мир. «Мы хотим поощрить следующее поколение филантропов через популяризацию социальных инвестиций в школы, учителей и образовательную среду, — объясняет Екатерина Рыбакова. — Благодаря сотрудничеству с Forbes мы можем предоставить нашим полуфиналистам одну из лучших в мире платформ для того, чтобы поделиться своими идеями с предпринимателями и инвесторами, которые придерживаются схожих взглядов».

За участие не предусмотрен вступительный взнос, а крайний срок подачи заявок — 19 ноября. Подать заявку или номинировать кого-либо можно здесь.