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Китайский конкурент Starbucks принес основательнице $1,06 млрд

19 ноября 2019

Состояние генерального директора китайской сети кофеен Luckin Coffee Дженни Цянь достигло $1,06 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на американское издание.

Стоимость акций Luckin на нью-йоркской бирже Nasdaq в пятницу выросла на четверть и достигла исторического максимума. Рост связан с новостями о том, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению соглашения, которое ослабит напряженность в торговых отношениях между странами и поспособствует их экономическому росту.

Кроме того, вырасти в цене акциям Luckin помогло то, что ранее на этой неделе компания сообщила о росте продаж в третьем квартале до $208,9 млн (увеличение на 558% по сравнению с прошлым годом).


/ СИА /
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