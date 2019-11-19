Китайский конкурент Starbucks принес основательнице $1,06 млрд

Состояние генерального директора китайской сети кофеен Luckin Coffee Дженни Цянь достигло $1,06 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на американское издание.

Стоимость акций Luckin на нью-йоркской бирже Nasdaq в пятницу выросла на четверть и достигла исторического максимума. Рост связан с новостями о том, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению соглашения, которое ослабит напряженность в торговых отношениях между странами и поспособствует их экономическому росту.

Кроме того, вырасти в цене акциям Luckin помогло то, что ранее на этой неделе компания сообщила о росте продаж в третьем квартале до $208,9 млн (увеличение на 558% по сравнению с прошлым годом).