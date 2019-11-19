ACCA: 56% финансистов не довольны своими зарплатами

Более половины всех опрошенных сферы «Бухгалтерия, финансы предприятия» (56%) отметили достаточно низкий уровень финансовой состоятельности, указав, что денег хватает только на то, чтобы покупать продукты питания и простую одежду, в то время как поездки в отпуск и покупки крупной бытовой техники для них вообще затруднительны. Сообщается в исследование.

Интересно, что доля таких респондентов достаточно высокая как среди неработающих (61%), так и трудоустроенных (54%). Еще порядка 13% опрошенных указали, что средств не хватает даже на еду.

Если сравнить ситуацию с рынком в целом, представители сферы «Бухгалтерия, финансы предприятия» оказались даже чуть более оптимистичны в оценках своего положения: 69% из них оценили свое благосостояние как низкое, в то время как по рынку в целом эта цифра составляет 75%.

«Сейчас на рынке труда для соискателей открыто достаточно большое количество позиций. Но и требования постоянно растут. Заработные платы, конечно же, зависят от уровня компетенций, опыта и навыков претендентов. Поэтому специалистам, задумывающимся о продвижении по карьерной лестнице и более высоком уровне дохода, стоит задуматься и о получении дополнительного образования. Это взаимосвязанные между собой вещи», — комментирует Вера Стародубцева, FCCA, глава ACCA в России и в странах СНГ.

Интересно, что финансисты чаще оценивают свое финансовое положение в 2019 году как худшее по сравнению с прошлым 2018 г. в отличие от соискателей других групп (54% против 48%). Основные причины негативных изменений «удорожание жизни», инфляция и рост цен (59%), потеря основных источников дохода (41%). Для занятых в топ причин также входит снижение зарплаты (например, в связи с отменой премиальной части зарплаты или сменой места работы).