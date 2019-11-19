В Иркутской области количество собственников увеличилось на 65 тыс. человек

Количество собственников имущества в 2019 году увеличилось на 65 тыс. человек (или на 3%), также как и количество зарегистрированных объектов собственности - на 56 тысяч (или 2%). Сумма уже поступивших в бюджет имущественных налогов составляет 1 млрд рублей, что на 100 млн рублей (или 11%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в федеральной налоговой службе.

Срок уплаты имущественных налогов в 2019 году с учетом выходных дней истекает 2 декабря. На сегодня налогоплательщикам для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество почтовыми отправлениями направлено более 750 тыс. единых налоговых уведомлений. Около 340 тыс. интернет-пользователей получат налоговые уведомления через «Личный кабинет» на сайте www.nalog.ru.