ВЦИОМ: Больше всего россияне боятся роста социальной несправедливости

Большинство показателей «карты страхов» россиян с января 2019 года снизились. Максимально увеличилось количество россиян, переставших опасаться роста цен на привычные продукты (-12 п.п. с начала года, 58%). Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

Максимально с начала года снизилась доля россиян, обеспокоенных снижением дохода (-5 п.п. по сравнению с январским замером, 63%), неравенством между людьми (-4 п.п., 68%) и доступностью бесплатной медицинской помощи и ее качеством (-3 п.п., 58%).

Эти же проблемы больше всего тревожат россиян. Первую строчку «карты страхов» занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми — беспокойство на этот счет высказало 68% опрошенных. Чаще тревогу по этому поводу испытывают наши соотечественники старших поколений в возрасте 35-44 лет (69%), 45-59 лет (72%) и от 60 лет (71%).

Вторую строчку занял риск возможного снижения дохода — вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% наших сограждан. Тревожные настроения преобладают среди россиян 45-59 лет (71%).

Завершает топ-3 возможных проблем отказ или сама возможность отказа в бесплатной медицинской помощи: данная проблема волнует 58% россиян. Реже беспокойство на этот счет высказывают россияне в возрасте от 25 до 34 лет (52%) и от 60 лет и старше (53%).

Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%).

Динамика изменения тревожных настроений россиян скорее положительная: после пика роста страхов в теплые месяцы — май, июнь, июль и август — в зависимости от того или иного потенциального риска наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам.