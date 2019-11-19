Что смотрят и покупают любители пива и молока

У покупателей категории Пиво больше развлекательных каналов и видео-сервисов на первых местах, а в топе радио появляются такие станции как Like FM и Юмор ФМ. У покупателей категории Молоко в топе лидеров оказались Первый канал, Россия 1 и WhatsApp. Сообщает в своем исследование Ромир.

По данным исследования спортсмены активно слушают радио NRJ и смотрят Матч ТВ (на 15-20% больше по сравнению со всеми целевым, которые мы изучали за последнее время).

У покупателей категории Молоко в топе лидеров оказались Первый канал, Россия 1 и WhatsApp. Кроме того, они много смотрят видео на Ютубе (как в приложении, так и в интернете) и сервисы Яндекс.видео и Гугл.видео.

Среди приложений у спортсменов также появляется Nike+Training Club, а также «Активный гражданин», что связано с их активной жизненной позицией, и приложение ВкусВилла, где представители данной целевой аудитории покупают здоровую и полезную еду. Среди сайтов популярными являются sport.ru и sportbox.ru.