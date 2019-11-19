Новости

В Иркутской области начали строить участок трассы Р-255

19 ноября 2019

В Иркутской области началось строительство нового участка трассы Р-255 в обход Усолья-Сибирского. Об этом сообщили в Упрдор «Прибайкалье». 

Для новой дороги на участке км 1797 – 1842 размечена территория. Идёт расчистка: снятие почвенно-растительного слоя земли, вырубка леса, корчевание пней. Подготавливаются технологические площадки под строительство мостов и надземных пешеходных переходов. На сегодня отсыпано порядка полутора километров земляного полотна, вывезено 60 тысяч кубометров земли. Задействовано более 80 единиц техники.

На заболоченных территориях ведётся замена грунта. На протяжении 43 километров нового участка трассы «Сибирь» заменят около 400 тысяч кубометров слабого грунта.

В конце 2019 – начале 2020 г. приступят к устройству металлических гофрированных водопропускных труб.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
«Слата» обновляет формат
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании