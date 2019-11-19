В Иркутской области начали строить участок трассы Р-255

В Иркутской области началось строительство нового участка трассы Р-255 в обход Усолья-Сибирского. Об этом сообщили в Упрдор «Прибайкалье».

Для новой дороги на участке км 1797 – 1842 размечена территория. Идёт расчистка: снятие почвенно-растительного слоя земли, вырубка леса, корчевание пней. Подготавливаются технологические площадки под строительство мостов и надземных пешеходных переходов. На сегодня отсыпано порядка полутора километров земляного полотна, вывезено 60 тысяч кубометров земли. Задействовано более 80 единиц техники.

На заболоченных территориях ведётся замена грунта. На протяжении 43 километров нового участка трассы «Сибирь» заменят около 400 тысяч кубометров слабого грунта.

В конце 2019 – начале 2020 г. приступят к устройству металлических гофрированных водопропускных труб.