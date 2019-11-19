Расходы россиян продемонстрировали одно из самых высоких значений за год

В октябре россияне продолжили традицию и увеличили свои повседневные расходы на 3,6%, уступив лишь мартовскому значению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем трат наших соотечественников вырос на 6,4%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, выросли на 3,6%. Сообщает исследовательский холдинг Ромир.

После непродолжительного падения расходов в прошлом месяце россияне снова увеличили свое потребление. Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel, за месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 3,6% или 7 п.п. За год же объем ежедневных трат наших соотечественников увеличился на 6,4% или 10 п.п. По сравнению с средним скользящим за последние 12 месяцев в октябре наблюдается рост расходов на 2,8% или 4,6 п.п.

Реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы также выросли в октябре. Так, рост в этом месяце составил 3,6% (3,5 п.п.) по отношению к прошлому (см. Гистограмму 2). По сравнению с прошлым годом реальные расходы выросли на 2,4% или. Однако, несмотря на рост доходов против прошлого года, рекордно высокий для сезона уровень расходов октября 2015 года не был достигнут.

Результаты опроса комментирует президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин: «Рост расходов россиян в октябре – вполне традиционное явление, хотя в этом году он и оказался более скромным. Чаще всего осенний период повышения трат связан с подготовкой к зиме, а она в этом году не спешит».