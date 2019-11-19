Недельный средний чек увеличился

На прошедшей 45-й неделе средний чек практически не изменился. За неделю он прибавил 75 копеек (0,1%) и составил 573 рубля. Сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Так, недельный средний чек прибавил 75 копеек относительно значений 44-й недели и остановился на отметке в 573 рубля.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также практически не изменился, оказавшись на 3 рубля 48 копеек выше (0,6%).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 45-й неделе оказался выше на 24 рубля 92 копейки или 4,5%. В целом годовая динамика среднего чека приблизительно соответствует динамике недельных расходов (3,4% - расходы, 4,4% - средний чек). Рост среднего чека после резкого повышения остановился на нормальном для ноября значении.