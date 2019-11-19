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LADA XRAY может получить новую комплектацию

19 ноября 2019

АВТОВАЗ готовит новую комплектацию для LADA XRAY под названием «Instinct», особенностью которой станет наличие новых оригинальных элементов внешнего дизайна. Об этом сообает АВТОСТАТ со ссылкой на портал «Лада.Онлайн».

Как пишет портал «Лада.Онлайн», «Instinct» будет самой дорогой версией LADA XRAY Cross с вариатором, при этом тираж таких автомобилей будет ограничен.

По предварительным данным, новая комплектация LADA XRAY должна получить черную глянцевую крышу, черные глянцевые боковые зеркала, а также черные двухцветные диски. Источники сообщают, что на заводе уже собрано несколько автомобилей в новой комплектации. В свою очередь, на АВТОВАЗе опровергли эту информацию, назвав ее слухами.

 

 


/ СИА /
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