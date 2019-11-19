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КАМАЗ рассказал о планах на экспорт

19 ноября 2019

В 2020 году КАМАЗ планирует начать сборку грузовой техники во Вьетнаме, которая была приостановлена. Сообщает в своем материале АВТОСТАТ.

Об этом сообщил главный технолог КАМАЗа – директор технологического центра Федор Назаров, добавив, что сейчас организуется новый проект, со сваркой и окраской кабины, чего прежде не было. Кроме того, по его словам, в конце 2019 года запланировано открытие сборочного производства в Узбекистане. Традиционно развиваются связи с Казахстаном, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

 

 


/ СИА /
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