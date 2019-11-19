С начала года в России насчитывалось 4,6 тыс. электрокаров

Более 80% (3,7 тыс. штук) этого парка приходится на модель Nissan Leaf. Также в России зарегистрировано 350 электромобилей американской марки Tesla. Об этом сообщает АВТОСТАТ.

Немногим меньше в стране числится электрокаров Mitsubishi I-MIEV (308 шт.). Показатели остальных моделей выглядят еще скромнее и составляют менее сотни экземпляров.

Столь резкий рост рынка электромобилей с пробегом во многом связан с ввозом таких машин из Японии на Дальний Восток. Свыше 90% перепродаваемых в России электрокаров как раз приходится на модель Nissan Leaf.