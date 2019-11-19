ИК «Фридом Финанс» – организатор и андеррайтер выпуска биржевых облигаций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

19 ноября на Московской бирже началось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Организатором и андеррайтером выпуска выступает ИК «Фридом Финанс».

Размещение проходит в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 3 млрд рублей, рассчитанной на 10 лет. Объем текущего выпуска составляет 300 млн руб., срок обращения – три года, ставка купона – 12,5%, выплаты проводятся раз в полугодие. Номинальная стоимость ценной бумаги – 1000 руб. Для ИК «Фридом Финанс» это уже седьмое организованное размещение с начала 2019 года, общий объем выпусков превысил 1 млрд руб.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» – промышленное предприятие с вековой историей, которое производит и разрабатывает системы ввода данных и автоматического управления, вычислительные и телекоммуникационные комплексы, а также дистанционные системы управления лебедочно-тельферными системами. Продукция предприятия пользуется спросом среди значительного числа производителей бортового оборудования для летательных аппаратов на пространстве бывшего СССР.

Среди факторов инвестиционной привлекательности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» – диверсификация деятельности, применение инновационных технологий, наличие научно-технической базы, высокие показатели рентабельности, а также современные системы обеспечения и проверки качества продукции. Кроме того, предприятие работает в одной из самых динамично развивающихся отраслей – авиационной промышленности.

Сергей Носов, директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» подчеркнул: «Для нас это интересный опыт, среди наших эмитентов предприятия из лизингового, сельскохозяйственного и биотехологического секторов, крупное приборостроительное предприятие мы размещаем впервые. Размещение стартовало успешно, спрос на бумаги есть. У «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» отличные показатели и хорошие перспективы роста. Уверен, что предприятие порадует инвесторов».

Для справки:

ИК «Фридом Финанс» – российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (41 тыс.) и 12-е место по количеству активных клиентов. Компания представлена 30 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Уставный капитал – 3 млрд руб.