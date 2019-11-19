Объем рынка краудфандинга сократился более чем на 40%

Объем рынка краудфандинга за девять месяцев 2019 года сократился более чем на 40%, подсчитал ЦБ. Но эксперты ожидают его восстановления уже в следующем году за счет появления новых игроков, включая площадку от Сбербанка. Сообщает РБК.

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября.

За первые девять месяцев 2019 года суммарный объем заключенных сделок по всем сегментам составил 5,2 млрд руб., сократившись почти на 42%. За аналогичный период 2017 года — 7,7 млрд руб., в 2018-м за этот период — 8,9 млрд руб. В прошлом году оценка могла быть и больше — 11,4 млрд руб. за счет «недобросовестного игрока, ушедшего с рынка по итогам года», указал на встрече ЦБ, не раскрывая название этой компании (официально регулятор также отказался раскрывать РБК эту информацию).





