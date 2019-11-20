4 команды из Иркутска прошли в полуфинал чемпионата мира по программированию

Иркутский государственный университет выступил одной из площадок проведения четвертьфинала чемпионата мира по программированию ICPC, который прошел 15-17 ноября.

В соревнованиях Восточно-Сибирского подрегиона приняли участие 60 команд из 14 учебных заведений Красноярского края, Иркутской и Читинской области, республик Бурятия, Хакасия и Тыва. Отметим, Иркутский государственный университет представили семь команд от Института математики, экономики и информатики, а также две внеконкурсные команды от ГК «Форус» и ООО «Информатика медицины».

— Студенческий чемпионат мира по программированию — это уникальное и по-настоящему глобальное событие в мире IT-образования. В этом году ИГУ показал наилучший результат за всю историю участия в чемпионате. В первой десятке победителей без учета внеконкурсных участников сразу 4 команды Института математики, экономики и информатики. Также сборная ИГУ признана лучшей на соревнованиях, — сказал тренер команд ИГУ, доцент кафедры информационных и алгебраических систем ИМЭИ Константин Кириченко.

Путевку в полуфинал получили следующие команды ИГУ:

1-е место — команда «Irkutsk SU 3» в составе: студенты 4-го курса направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Кирилл Антонов, Андрей Чумаченко и Эдуард Тагласов.

3-е место — команда «Irkutsk SU 1» в составе: студенты 3-го курса Дарья Закаулова, Алексей Козлов и студентка 2-го курса направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Мария Лаврентьева.

6-е место — команда «Irkutsk SU 5» в составе: студенты 2-го курса направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Владислав Муратов и Алексей Демаков, студент 3-го курса направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Дмитрий Загузин.

9-е место — команда «Irkutsk SU 4» студенты 2-го курса направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Кристина Козина и Иван Давыдов, студент 1-го курса направления «Прикладная информатика» Алексей Краснов.

Теперь победителям предстоит поездка на соревнования командного студенческого чемпионата «Northern Eurasia», который пройдет в Барнауле с 30 ноября по 2 декабря.

Справка

Организатором чемпионата является влиятельная в компьютерном мире организация Association for Computer Machinery (ACM). Спонсоры соревнований в последние годы – компании IBM и Microsoft. С 1977 по 1989 в олимпиаде преимущественно участвовали команды вузов из США и Канады. К настоящему моменту олимпиада превратилась во всемирное соревнование. Россия входит в Северо-Восточный Европейский регион, ежегодно делегирующий на финальный турнир 10-12 своих лучших команд.