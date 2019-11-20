Дефляция в промышленности усиливается

В октябре цены производителей промышленной продукции снизились 5-й месяц подряд. Индекс цен производителей составил -4,9% в годовом выражении. Очевидно, что дефляционные риски для экономики существенны - снижение цен является отражением слабости спроса, отмечает Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк":

- Главным источником дефляции оставались внешние товарные рынки, в результате чего индекс цен в добыче полезных ископаемых обвалился на 14% г/г. Падение зафиксировано в добыче нефти и газа (-19,4% г/г) и в добыче угля (-14,6% г/г). В добыче металлических руд также дефляция (-4% м/м), но в годовом выражении индекс цен оставался положительным (+11%).

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Спад сырьевых цен продолжил распространяться на обрабатывающую промышленность.

Дефляция наблюдается в пр-ве кокса и нефтепродуктов (-16,2% г/г), химической промышленности (-7,1% г/г), металлургии (-0,5% г/г). Кроме того, в октябре цены снизились в пищевой промышленности (-0,2% м/м и +0,1% г/г) и пр-ве стройматериалов (-0,4% м/м и +4,5% г/г).

В энергетике ситуация пока относительно благоприятная, но тренд к дефляции также просматривается.

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Что это значит

Уровень дефляции в производственном сегменте превысил наши оценки. Импорт дефляции, вероятно, продолжится. Это создает риски для финансового состояния предприятий реального сектора (особенно ориентированных на внешний рынок). Быстрое торможение темпов роста прибыли корпораций уже фиксируется. Пока предприятия продолжают наращивать промышленный выпуск, но, если дефляционные процессы затянутся, вероятность распространения оптимизационных стратегий и роста просрочки вырастет.

Банк России, на этом фоне, скорее, продолжит цикл снижения ключевой ставки в декабре, но агрессивных действий регулятора пока не ожидаем (базовый прогноз -0,25 п.п. до 6,25%). Сезонное усиление бюджетных расходов поддержит ориентированные на внутренний рынок отрасли (машиностроение, пр-во стройматериалов и металлоконструкций и т.д.).