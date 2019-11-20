«Свет38»: зачем энергетики создали аккаунты в соцсетях

Полгода в аккаунтах четырех популярных социальных сетей - Facebook, Instagram, Vkontakte, Odnoklassniki – «Свет38», проект Иркутской электросетевой и Иркутской энергосбытовой компаний рассказывает об электросетевом хозяйстве Иркутской области, информирует пользователей о плановых и аварийных отключениях в зоне ответственности Иркутской электросетевой компании. Новости «Свет38» доступны 879 подписчикам – сегодня столько друзей в наших группах. Проект по взаимодействию энергетиков с активными гражданами начался в мае 2019 года для предупреждения аварий на электрических сетях и повышения безопасности потребителей. За полгода «Свет38» подготовил более 400 постов и обработал более 50 сообщений от активных жителей, сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

В Свете38 ежедневно публикуется информация о плановых отключениях электрической энергии в районах, входящих в зону ответственности Южных электрических сетей - в Иркутске и Иркутском районе, Шелехове и Шелеховском районе, планируется расширение географии информирования о плановых отключениях – на очереди районы, которые входят в зону ответственности Восточных электрических сетей – восточная часть Иркутского района, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Ольхонский, Качугский, Боханский, Осинский, Усть-Удинский и Жилаголовский районы.

Кроме того, публикуются материалы о дорожных ограничениях в Иркутске, которые необходимы для проведения энергетиками ремонтных работ на сетях, готовятся ответы на личные сообщения с вопросами, например, о прогнозе включения электроэнергии при аварии, о нюансах оплаты или о неполадках в электросетевом хозяйстве города и области.

Напомним, протяженность электрических сетей ИЭСК в Иркутской области составляет более 42 тысяч километров (сети разного напряжения - от 0,4 кВ до 500 кВ), в среднем объем переданной электроэнергии ИЭСК за год составляет 47 млрд. кВт*ч. Эксплуатационные и аварийные службы компании обеспечивают надежное и бесперебойное функционирование электросетевого комплекса. Сотрудники Иркутской электросетевой и Иркутской энергосбытовой компаний благодарны вам – подписчикам – за информацию о неполадках на сетях, которой вы делитесь.

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