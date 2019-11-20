Забизнес.рф: запущена платформа для работы с жалобами предпринимателей

19 ноября 2019 года Агентство стратегических инициатив совместно с РСПП, ТПП, «Деловой Россией» и «ОПОРОй России» запустило цифровую платформу по работе с обращениями предпринимателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию дал поручение о создании и внедрении в пилотном режиме цифровой платформы, для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

«У каждого предпринимателя будет свой личный кабинет, регистрация проходит через предоставление персональных данных - ИНН, фамилия, номер телефона и электронный адрес - в дальнейшем можно будет выбрать интеграцию через платформу с госуслугами, и не нужно будет заполнять эти обязательные графы», - рассказала об устройстве платформы генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева: «Модераторы платформы выступают визовым центром, задача которого помочь предпринимателям приложить пакет документов таким образом, чтобы их заявка не была отклонена».

Цифровая платформа - это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов. Предприниматели смогут подать свои обращения в одно из четырех правоохранительных субъекта – МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Все заявки будут рассматриваться непосредственно центральным аппаратом, потому случаи, когда на жалобу отвечает то же подразделение, которое предъявляет к предпринимателю претензии, будут исключены.

В разработке цифровой платформы активное участие также приняло МВД РФ. Заместитель министра внутренних дел России – Виталий Шулика рассказал, что ведомством уже отработан регламент работы с обращениями граждан. Также он отметил, что огромная польза платформы заключается именно в возможной обратной связи с бизнесом: «Нами не зря было принято решение, чтобы центральным аппаратом рассматривались обращения, чтобы объективно оценить действия или бездействия тех органов, на которые поступают жалобы».

С помощью Цифровой платформы предприниматель сможет направить обращение не только в правоохранительные органы, но и в общероссийские деловые объединения, бизнес-омбудсмену - для получения независимой экспертной оценки.

Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: «Запуск платформы очень важен для решения национальных целей развития, в частности для повышения деловой инвестиционной активности производства».

Работа платформы объединяет в себе весь опыт ведущих бизнес-объединений на современном, высокотехнологичном цифровом уровне. В первые два часа платформы зарегистрировалось 69 пользователей и пришло уже одно обращение.

Платформа доступна по адресу забизнес.рф