В России в 2019 году чаще всего зарплату повышали в сферах строительства и промышленности

В 2019 году только 25% опрошенным сотрудникам российских компаний повысили зарплату. 57% респондентов указали, что их зарплата в этом году не изменилась, а 18% отметили снижение собственного заработка. Как сообщили в Работа.ру, в исследовании приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов России.

Чаще всего повышение зарплаты отмечали представители сферы производства и промышленности — этот вариант выбрали 17% респондентов. Рост заработка в отрасли строительства и недвижимости обозначили 12% опрошенных. 10% респондентов добились повышения жалованья в сфере торговли, 7% — в области транспорта, столько же (7%) — в сфере образования. В варианте «Другое» большинство респондентов указали работу в салонах красоты и охране.