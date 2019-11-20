Турист хотел незаконно вывезти в Китай бивень, который стоит почти 200 тыс. рублей

Таможенники иркутского аэропорта предотвратили незаконный вывоз бивня мамонта. Товар был обнаружен в багаже гражданина Китая, когда он собирался улетать в Пекин. В отношении туриста возбуждено два дела об административных правонарушениях. Об этом сообщили в Иркутской таможне.
Владелец бивня пояснил, что является туристическим лидером, таможенную декларацию на товар не подавал. Рассказал, что приобрел бивень в качестве сувенира в одном из магазинов в Иркутске.
В качестве подтверждения он представил товарный чек, в котором была указана стоимость бивня в размере 198,9 тысяч рублей.
Эксперты подтвердили, что предоставленный на экспертизу объект исследования является ископаемым остатком древнего животного мамонта.