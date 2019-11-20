Для россиян при выборе работодателя важнее всего высокая зарплата

Наиболее важным критерием для большинства россиян при поиске работы является высокая заработная плата (78%). На втором месте — условия труда (62%). На третьем — компенсационный пакет (48%). Для 42% опрошенных важно наличие у компании программ обучения персонала. Об этом сообщает Superjob.



Создание компанией рабочих мест учитывают при выборе работодателя 22%. Усилия работодателя по развитию инфраструктуры в регионах присутствия и узнаваемость бренда — по 16%. Для 15% важна доля компании на рынке. Еще 15% отдают предпочтения компаниям с государственной формой собственности.



Заботу компании об экологии принимают в расчет при выборе нового места работы 10%, благотворительную деятельность работодателя — 9%. Для 6% важны вопросы гендерного равноправия на работе. 4% опрошенных хотят трудиться только в коммерческих структурах.



Для мужчин высокий уровень зарплаты более важен, чем для женщин. Женщины чаще обращают внимание на гендерную справедливость.



Чем старше респонденты, тем важнее для них финансовая составляющая, характеристики условий труда, состав компенсационного пакета, деятельность компании по созданию новых рабочих мест. С увеличением возраста респондентов растет и доля тех, кто стремится работать в госкомпании. Для тех, кто делает первые шаги в карьере, более актуальны критерии узнаваемости бренда. Молодежь до 24 лет также больше других озабочена вопросами экологии и гендерного равноправия.



Среди россиян с зарплатой от 80000 руб. больше всего тех, для кого важно наличие корпоративных программ обучения, работа компании по развитию инфраструктуры и улучшению экологии населенных пунктов.