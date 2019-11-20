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В России чаще всего ежедневно перерабатывают журналисты и директора с их водителями

20 ноября 2019

В России чаще всего на работе задерживаются журналисты (39%), директора и их персональные водители (по 37%). Об этом сообщает Superjob.

22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% — несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%).

Больше всего тех, кто задерживается на работе почти каждый день, — среди россиян с доходом от 80000 руб. (31%). О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин (25 и 19% соответственно), причем если среди женщин на столь частые переработки чаще остаются незамужние и бездетные, то среди мужчин — женатые отцы семейств.

Правильной организации рабочего дня следует поучиться у HR-менеджеров: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также говорили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.


/ СИА /
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