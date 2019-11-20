В Иркутске временно ограничат движения по ул. Дзержинского, Трилиссера, Лыткина

В Иркутске районе дома №31А на улице Омулевского в сторону Трилиссера с 9:00 21 ноября до 18:00 27 ноября ограничат движение транспорта. Как сообщает «Иркутскэнерго», это связано с земляными работами по вскрытию тепловой сети для её диагностирования.

Из-за ремонта тепловой сети с 20:00 21 ноября до 6:00 22 ноября ограничат движение машин по левой полосе в районе дома №43 на ул. Дзержинского.

По аналогичной причине с 8:00 21 ноября по 5 декабря ограничат движение автотранспорта по правой полосе улицы Лыткина в районе дома №29.

