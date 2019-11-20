В Осинском районе лесоруб хотел дать взятку за незаконную вырубку деревьев

Полицейские задержали подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители остановили автомобиль «КАМАЗ», груженный сосной и лиственницей, на выезде из леса Осинского района. Документов на вывоз не было.

- Для того, чтобы избежать проверки законности груза сопровождающий передал оперуполномоченному 15 тысяч рублей. Полицейский задержал 28-летнего мужчину. Автомобиль и груз объемом 15 кубических метров помещены на арест площадку, - рассказали в пресс-службе.

Сумма ущерба лесу составила около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.