В Иркутске предложили дифференцированный подход к оплате за ТКО

Власти Иркутска предложили министерству по жилищной политике, энергетике и транспорту региона применить дифференцированный подход к способу начисления оплаты за обращение с ТКО на территории города. Согласно этому подходу оплата для многоквартирных домов будет рассчитываться из общей площади жилья; а для индивидуальных жилых домов – из количества граждан, постоянно или временно проживающих в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Сегодня, например, семья в составе 4 человек, проживающая в квартире площадью 60 м2, при расчете оплаты за услугу, исходя из площади помещения, независимо от количественного состава семьи, будет платить 2 844,60 руб./год. При прочих равных, в случае оплаты исходя из количества человек, при условии, что все члены семьи зарегистрированы в указанной квартире, платеж за эту же услугу составит 4 685,20 руб./год. А это на 38% больше, чем оплата исходя из площадных показателей. То есть, такие семьи являются наиболее социально уязвимыми категориями граждан, так как разница размера годового платежа за услугу исходя из человека и общей площади жилого помещения может достигать в отдельных случаях 50%.

Отдельно в администрации Иркутска рассмотрели вопрос расчета стоимости для льготных категорий граждан. Полноценная многодетная семья с двумя родителями и тремя детьми, исходя из количества пяти зарегистрированных в доме, будет платить 5 856,50 руб./год. Если эта семья проживает в многоквартирном доме в квартире площадью 60-70 м2, сумма за оплату составит около 2 100 руб./год.