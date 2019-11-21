Доллар под подушкой или рубль на депозите: в чем лучше хранить сбережения?

Сегодня наши сограждане все в меньшем количестве, но продолжают сталкиваться с проблемой сохранения и преумножения своих средств. А чтобы не потерять последнее, очень важно понимать доходность и надежность инструмента инвестирования, отмечает Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. Попробуем разобраться, в чем же лучше хранить деньги рядовым россиянам.

Что доходнее?

Прежде чем перейти к традиционным атрибутам инвестирования (срок, риск, возможность досрочного изъятия, сохранность и доходность, а также иные), без которых невозможно дать эффективных рекомендаций, следует понимать: мировой финансовый рынок в последнее десятилетие находится в тренде снижения доходности по всем финансовым инструментам.

В данной связи историческая ретроспектива доходности инвестиций – важный, но не определяющий показатель. Ниже представлена таблица со средними ставками годовой доходности по наиболее распространенным инструментам инвестирования за периоды: один, три и пять последних лет.

Данные инструменты инвестирования характеризуются различным уровнем риска, требуемым периодом инвестирования, ликвидностью, волатильностью. Поэтому, по мере возможности, предварительно целесообразно получить консультацию у профессиональных участников рынка. Особенно при инвестировании в акции и облигации.

Ценные бумаги

Эти инвестиции крайне нежелательно осуществлять самостоятельно. Исключением стали лишь «народные» облигации (государственные долговые ценные бумаги), способные обеспечить в настоящее время доходность 7-8% годовых, но данный процент возможен только в случае владения на протяжении всего срока обращения облигации, т.е. трех лет. Иначе доходность может существенно сократиться.

Золото

Этот металл является волатильным способом инвестирования, если речь идет о так называемом «монетарном золоте», к примеру, обезличенные металлические счета (ОМС). Заранее предсказать доходность невозможно. А в случае приобретения товарного золота (слитки и т.п.), то возникает проблема уплаты налога на добавленную стоимость, что существенно снижает доходность, а в краткосрочной перспективе может привести к убыткам.

Доллар «под матрасом»

Традиционный способ инвестирования в покупку долларов и хранение их «под матрасом» эффективно только на долгосрочном периоде (не менее 3-5 лет). Но доходность не гарантирована и не прогнозируема. Хотя простота инвестирования (поход в обменный пункт) и высокая ликвидность (можно обменять на рубли в любой момент и в любой необходимой сумме). Ближайший год или два существенной девальвации пока не ожидается, поэтому важно для себя понимать необходимость долгосрочного периода инвестирования в данный инструмент.

Рублевый депозит

Это один из самых распространенных способов накопления и сохранения сбережений. Но тренд на снижение процентных ставок по депозитам будет продолжаться, что может негативно сказаться на склонности граждан России к использованию данного инструмента. Однако простых и доступных альтернатив депозиту нет. Опять же условия депозитов в банках гибкие, и дают возможность в наибольшей степени учесть цели и задачи инвестирования (срок депозита, возможность пополнения и частичного снятия, накопление целевой суммы, к примеру, на обучение ребенка, и т.п.).

Инвестиции в объекты недвижимости

Такие вложения уже не способны обеспечить доходности начала 2000-х. Существенное снижение цены квадратного метра в долларовом выражении за последние 10 лет и слабый рост рублевых цен на объекты жилой недвижимости последних двух лет на фоне роста налога на имущество, услуг ЖКХ и т.п., уже явно не способны нивелировать риски низкой ликвидности. Этот способ инвестирования стал высокорискованным и менее популярным.

Страхование жизни

Все больший интерес в России вызывают программы страхования жизни. Они уже перестали быть способом ухода от налогов, а стали полноценным инструментом накопления, хотя доходность менее 2-3% годовых выступают значимым сдерживающим фактором. Но для ряда граждан выгоды от страхования позволяют повысить финансовую защищенность собственной семьи.

Антиквариат и художество

Инвестиции в раритетные товары, предметы культуры и искусства весьма специфичны, как правило, требуют существенной суммы сбережений и слишком рискован для непрофессиональных участников.

В целом, типовые инструменты сохранения сбережений и накоплений за последние годы снизили потенциальную доходность. Это приводит к необходимости более тщательного и обоснованного подхода к выбору инструментов инвестирования с целью сохранить и приумножить сбережения.