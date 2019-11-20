Рекордная прибыль: 2019 год будет самым прибыльным как для компаний реального сектора, так и для банков

Ожидается, что 2019 год будет самым прибыльным как для компаний реального сектора экономики, так и для банков. В чем особенность нового тренда и какие прогнозы он позволяет сделать, рассуждает Денис Домащенко, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

18 трлн руб. – уже реально

Текущий тренд позволяет прогнозировать прибыль в реальном секторе экономики (без учета малого предпринимательства) в размере 16 трлн руб., банковского сектора — 2 трлн руб.

По данным Росстата, сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) за первые 7 месяцев 2019 года составил 9,1 трлн руб. 33,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 10,4 трлн руб., 15,1 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,3 трлн руб.

Что в банках

По данным Банка России, за первые 8 месяцев с начала года положительный финансовый результат банковского сектора составил 1,4 трлн руб., что на 50,2% выше, чем в 2018 году.

Несмотря на рост абсолютных значений в целом по стране, почти треть компаний реального сектора и каждый пятый российский банк убыточны. Наибольшую прибыль генерируют крупнейшие монополии как в реальном, так и в банковском секторе.

Среди банков, показавших максимальную прибыль в текущем году, выделяется Сбербанк, прибыль которого — 43,9% от всей банковской системы. Рентабельность его активов выше средней большинства отечественных банков. К высокоэффективным банкам можно отнести также Райффайзенбанк, ТКС и Ситибанк. Ниже среднего эффективность деятельности (по рентабельности активов) у ВТБ и Газпромбанка.