Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки

На Национальном платежном форуме платежная система Mastercard сообщила совместно с Альфа-Банком, Банком Зенит и ИКЕА о первой транзакции, совершенной в интернет-магазине ИКЕА с использованием платформы Mastercard для предоставления банками рассрочек, над запуском которой работают партнеры. Платформа Mastercard обеспечивает банкам технологическую возможность для мгновенного предоставления рассрочки по карте на оплату приобретений.

«Помимо удобной структуризации выплат для держателей карт сервис Mastercard обладает преимуществами и для других участников процесса. Для торгово-сервисного предприятия это увеличение среднего чека, для банка-эквайера — возможность предоставления дополнительного сервиса своим клиентам и получения дополнительного дохода, а для банка-эмитента — повышение лояльности клиентов и сокращение операционных издержек при получении софинансирования выплат со стороны торгово-сервисного предприятия», — отметила Галина Ганеева, вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России.

Условия и программы кредитования будут определяться банками-эмитентами, подключенными к платформе. Для получения информации держатели карт Mastercard будут обращаться в банк, выпустивший их карту. Держатели кредитных и дебетовых карт Mastercard с овердрафтом, совершая покупку, смогут выбрать подходящий им период погашения кредита — от 3 до 12 месяцев.

На начальном этапе платформа будет работать для покупок в интернете. При оплате заказа транзакция проходит на полную сумму, далее держатель карты частями погашает задолженность перед банком-эмитентом. Для оформления покупки банк-эмитент и банк-эквайер торгово-сервисного предприятия должны быть подключены к платформе. Для банка-эквайера подключение к платформе — это возможность получения дополнительного дохода и конкурентное преимущество за счет предоставления востребованной услуги торгово-сервисным предприятиям.

«Лидирующие позиции Альфа-Банка на рынке интернет-эквайринга, технологичность и стремление постоянно предоставлять клиентам новые сервисы позволили нам стать первым банком-эквайером, предлагающим подключение и использование новой платформы платежной системы Mastercard по предоставлению мгновенной рассрочки. Новая услуга повышает конкурентоспособность Альфа-Банка, укрепляя наши позиции на рынке, и дает нашим клиентам преимущества для развития их бизнеса. Мы сделали процесс использования платформы максимально удобным, а подключение — доступным для всех наших клиентов, занимающихся e-commerce», — заявил Денис Осин, руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка.

Mastercard активно работает над подключением банков-эмитентов и банков-эквайеров для масштабирования сервиса.