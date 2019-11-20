Сбербанк и АО «Ингеоком-КРК» подписали кредитное соглашение с лимитом 9,5 млрд руб.

Сбербанк и АО «Ингеоком-КРК» подписали кредитное соглашение с лимитом 9,5 млрд руб. В рамках сделки Сбербанк рефинансировал кредит АО «Ингеоком-КРК» в другом банке под залог ТРК «Атриум».

Наталья Шемановская, управляющий директор-начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Эффективное взаимодействие с АО «Ингеоком-КРК» позволило начать сотрудничество по линии одного из первых современных торговых центров в центральной части города. По мнению экспертов актив до настоящего времени не только не потерял свою актуальность, но и укрепил свои позиции в качестве одного из лидеров рынка торговой недвижимости Москвы».

ТРК «Атриум» – крупный торговый центр общей площадью 103 тыс. кв. м. Объект характеризуется удобным расположением на Садовом кольце в шаговой доступности от станции метро «Курская» и стабильно высокой популярностью у покупателей. Торгово-развлекательный комплекс принадлежит нескольким собственникам. АО «Ингеоком-КРК» является мажоритарным владельцем и осуществляет общее управление объектом.

Эрнест Рудяк, акционер АО «Ингеоком-КРК»:

«Мы благодарны коллегам из Сбербанка за принятие взвешенного решения по кредитованию нашей компании на взаимовыгодных условиях. Спасибо команде за высокий профессионализм и чуткое отношение ко всем аспектам сотрудничества».