Сбербанк первым в России получил патент на блокчейн-РЕПО

Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределённого реестра. Решение полностью разработано специалистами банка.

Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде, т.н. - смарт-контракт. Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки.

В течение жизненного цикла сделки осуществляется мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчёты между сторонами и закрытие сделки.

Предложенная схема включает в себя полный end-to-end процесс, который исключает проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, тем самым снижая риски для Банка и удешевляя финансирование для клиента.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, директор Департамента глобальных рынков:

«Разработанное нами решение - это первая демонстрация возможностей технологии блокчейн для моделирования такого комплексного финансового продукта как сделка РЕПО. Сбербанк доказал возможность построить на базе блокчейна новую, децентрализованную инфраструктуру, где участники даже самых сложных финансовых сделок могут работать напрямую без привлечения посредников».