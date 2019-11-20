Новости

Сбербанк первым в России получил патент на блокчейн-РЕПО

20 ноября 2019

Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределённого реестра. Решение полностью разработано специалистами банка.

Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде, т.н. - смарт-контракт. Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки.

В течение жизненного цикла сделки осуществляется мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчёты между сторонами и закрытие сделки.

Предложенная схема включает в себя полный end-to-end процесс, который исключает проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, тем самым снижая риски для Банка и удешевляя финансирование для клиента.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, директор Департамента глобальных рынков:

«Разработанное нами решение - это первая демонстрация возможностей технологии блокчейн для моделирования такого комплексного финансового продукта как сделка РЕПО. Сбербанк доказал возможность построить на базе блокчейна новую, децентрализованную инфраструктуру, где участники даже самых сложных финансовых сделок могут работать напрямую без привлечения посредников».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
«Слата» обновляет формат
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании