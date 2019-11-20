Женское предпринимательство уже не исключение, а правило в развитии российской экономики

19 ноября, под эгидой ООН во всем мире отмечается Международный день женского предпринимательства, в связи с чем в России представлена шестая волна Индекса женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index)[i]. По итогам первого полугодия 2019 года индекс составил 69,4 п. п. С момента старта исследования, в 2015 году, он вырос на 13,4 п. п. и показал стабильность по сравнению с прошлым годом.

Регулярное исследование деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России проводится по инициативе Комитета по развитию женского предпринимательства ОПОРА РОССИИ при поддержке банка «Открытие», Минэкономразвития России и Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Оператором исследования выступает Аналитический центр НАФИ.

Исследование представляет собой общий показатель, характеризующий деловую активность женщин в трех основных направлениях: «Культура предпринимательства» - отношение общества к женщинам-предпринимателям; «Предпринимательская экосистема» - оценка условий ведения бизнеса: доступность инфраструктуры, финансов, бизнес-образования и прочее; а также «Личные качества женщины» - профессиональные навыки и деловые качества.

Половина опрошенных женщин-предпринимателей (50%) получали дополнительное бизнес-образование за последние 6 месяцев. Наиболее востребованные форматы – онлайн-обучение и самостоятельное образование.

Размер бизнеса большинства женщин-предпринимателей за последний год остался неизменным. 14% респондентов успешно расширили свой бизнес, создавая рабочие места (17%). При этом представители микропредприятий чаще говорили о сокращении бизнеса в текущем году (14% против 6%). 39% опрошенных отметили снижение оборотов за последние полгода, в то время, как 23% женщин-предпринимателей констатировали его рост.

Женщины-предприниматели отмечают готовность к цифровой трансформации, активно используя дистанционные каналы продаж, а также социальные сети в продвижении своего бизнеса. При этом исследование выявило недостаточность внимания женщин-предпринимателей к интеграции в бизнес цифровых технологий и кибербезопасности.

Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Заместитель Президента-Председателя Правления банка «Открытие»:

«Индекс WBI за четыре года нашего исследования в целом вырос на 13,4 п.п., а по сравнению с предыдущим годом показал свою устойчивость, что говорит о системной работе в развитии женского предпринимательства. Результаты исследования имеют практическую ценность как для самих предпринимателей, так и для институтов поддержки МСП, способствуя созданию таргетированных программ для женщин-предпринимателей. Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», опираясь на данные исследований, создает и развивает образовательные и финансовые программы, проводя по всей стране, более 300 мероприятий в год».

Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации:

«Российский подход к развитию женских экономических инициатив основан на эффективном взаимодействии государственного, частного и некоммерческого сектора. Вопросам развития женской повестки уделяется внимание в национальных и федеральных проектах, действуют проекты Совета Евразийского женского форума, реализуемые совместно с министерствами и женскими общественными организациями, в числе которых «Развитие женского предпринимательства», «Женщины за устойчивое промышленное развитие», «Женская кооперация в международной торговле. Развитие экспорта», «Финансовая грамотность женщин». Наша задача и впредь обеспечивать для женщин необходимые условия воплощения в жизнь их бизнес-идеи, используя как уже сложившийся опыт, так и новые механизмы, отвечающие современным условиям и вызовам».

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»:

Данные опроса демонстрируют растущий интерес женщин-предпринимателей к повышению уровня знаний и компетенций. Все больше женщин хотят получить бизнес-образование (50% опрошенных отметило, что получили бизнес-образование, 45% - по данным предыдущего исследования) Этот рост во многом стал возможен благодаря работе Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по женскому предпринимательству, совместным образовательным программам с Корпорацией МСП, Минэкономразвития, Советом Федерации. Второй год подряд индекс WBI держится на отметке 69,4 п.п.. Это говорит о увеличении интереса российских женщин к предпринимательству, все больше женщин видит в этой сфере новые возможности, том числе для самореализации.

Милена Арсланова, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России:

Мы наблюдаем активное проявление личной деловой инициативы у женской аудитории. У начинающих женщин-предпринимателей появилась бизнес-любознательность, стремление к получению новых знаний, которые носят прикладной характер и которые пригодятся им на старте развития бизнеса. Женщины перестают бояться действовать самостоятельно на новом для них поприще под названием «бизнес в России». Хочется также отметить вовлеченность успешных и состоявшихся бизнес-вуман, которые неравнодушны к проблемам начинающих женщин-предпринимателей. По личному опыту организации министерских мероприятий в рамках поддержки женского предпринимательства, хочется отметить, что приглашения поделиться историей успеха, прочитать лекцию или провести рабочий семинар по составлению бизнес-стратегии почти никогда не остаются без ответа. Государственные меры поддержки, безусловно, играют важную роль, но решающую и самую мотивационную - это человеческий обмен опытом и знаниями.

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ:

«Один из ключевых барьеров, из-за которых женщины не идут в бизнес или не готовы его масштабировать, – это нехватка соответствующих знаний и навыков. Сегодня мы наблюдаем появление новых адресных образовательных программ, в том числе для женщин в декрете, с маленькими детьми. Эти программы носят как дистанционный, так и очный характер. Из результатов исследования видно, что за полгода каждая вторая женщина-предприниматель получала дополнительные знания в области ведения бизнеса. Эту работу нужно продолжать, подключая широкий круг источников информирования о таких образовательных возможностях. Кого-то они мотивируют сделать первый шаг и попробовать себя в роли предпринимателя, а для тех, кто уже в бизнесе, послужат стимулом выходить на другие рынки, расширять ассортимент и логистику».