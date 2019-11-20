Банк «Приморье»: UnionPay – карта полная подарков

Шанс выиграть Apple iPhone 11 PRO 256 Gb представляют платежная система UnionPay и Банк «Приморье». Держатели карт UnionPay могут принять участие в новогодней акции «Карта полная подарков» и выиграть один из пяти айфонов, а также десятки других призов.

Стать участником акции просто: нужно совершить покупку по карте UnionPay на сумму не менее 500 рублей, зарегистрировать на промо-сайте слип (документ, который подтверждает проведение покупки с помощью банковской карты и выдается вместе с кассовым чеком). Каждый слип дает участнику гарантированное право моментально открыть на сайте один из подарков и узнать, что в нём. Чем больше слипов загружено, тем больше шансов выиграть главный приз — Apple iPhone 11 PRO 256 Gb!

Также можно выиграть: 50 рублей на телефон*, сертификаты на покупки в онлайн-магазинах OZON, LaModa, Ulmart, сети кинотеатров «Киноход».

Акция «Карта полная подарков» продлится с 18.11.2019 по 31.12.2019 . Подробные правила акции, информацию об ее организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, смотрите на сайте.

* В случае выигрыша начисляются на номер, введенный при регистрации участника