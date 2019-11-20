Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк

Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9 %*. Предложение предусматривает возможность уменьшения ежемесячного платежа, объединения нескольких действующих кредитов в один, а также получение дополнительных средств наличными.

Минимальная сумма кредита – от 100 тыс. рублей, подать заявку на рефинансирование можно с 18 ноября 2019 года по 31 января 2020 года включительно в любом офисе Дальневосточного банка или заполнив анкету на сайте.

«Рефинансирование — удобный инструмент для управления своими финансами. В преддверии новогодних праздников мы подготовили сезонную акцию, которая позволит оптимизировать имеющиеся кредитные платежи на специальных условиях», — отметила Управляющий директор по кредитованию ПАО «Дальневосточный банк» Наталья Маракова.

С подробной информацией об условиях рефинансирования, процентных ставках и требованиях к заемщикам можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону информационного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

* 9,9 % — годовая ставка в первые 12 мес., с 13-го мес. – от 13,5 % до 15,9 % годовых. Ставки действительны только при условии страхования жизни/жизни и трудоспособности заемщика. При отказе заемщика от страхования в период действия кредитного договора, процентная ставка увеличивается на 3 п.п.

Условия действуют с 18.11.2019 г. по 31.01.2020 г. на рефинансирование кредитов, выданных сторонними банками. Сумма кредита: от 100 000 руб. до 2 500 000 руб. Срок кредита: от 6 мес. до 5 лет.