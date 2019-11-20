Примсоцбанк становится «Привлекательным работодателем» восьмой год подряд

Примсоцбанк получил статус «Привлекательный работодатель — 2019» по итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди работающих компаний-работодателей. Банк становится обладателем данного статуса 8 год подряд.

— Мы уверены, что успех любого дела кроется в первую очередь в слаженном коллективе профессионалов своего дела, поэтому уделяем значительное внимание не только поиску сотрудников, но и их развитию, повышению профессионального уровня — отмечает Светлана Борисенко, начальник управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Звание, полученное Примсоцбанком, — это показатель доверия соискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.

В банке разработаны программы обучения и развития для разных групп сотрудников в соответствии с потребностями. Кроме того, более 5 лет в Примсоцбанке действует проект «Банковская школа», который решает сразу несколько задач: поднимает финансовую грамотность населения, помогает выпускникам профильных специальностей найти работу, позволяет сменить сферу деятельности и реализоваться в банковской среде.

Система мотивации сотрудников ориентирована на прямую связь с личными результатами труда". Кроме того, в банке налажена и постоянно совершенствуется система поощрения лучших результатов. Ежегодно около 20 лучших сотрудников, не занимающие ключевые руководящие должности, поощряются поездкой на отдых в теплые страны. Неизменно соблюдается и другая традиция — ежегодный летний корпоративный выезд для всех сотрудников Банка.

Знак «Привлекательный работодатель» гарантирует соискателю, что он получит достоверную и проверенную информацию о компании-работодателе и ее вакансиях.

Таким образом, компания, признанная по результатам исследования Superjob.ru привлекательным работодателем, автоматически приобретает полный набор всех преимуществ, которые включает в себя это почетное звание:

• высокое доверие соискателей и, как результат, быстрое закрытие вакансий;

• повышенный уровень узнаваемости названия компании среди прочих равных;

• имидж перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.