Иркутская «Точка кипения» заняло 2 место среди лучших пространств

По данным Национальной технологической инициативы иркутское пространство «Точка кипения» заняла второе место по проведению мероприятий от одного организатора в 2019 году. Первое и третье места заняли Томск и Чита соответственно. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области.

Для выявления лучших программисты НТИ выгрузили данные по «Точкам кипения», в которые организаторы в этом году возвращались чаще всего. Убрали из списка программных директоров Точек, сотрудников АСИ и НТИ.

За два года работы в «Точке кипе­ния — Иркутск» проведено 2 125 мероприятий с охватом более 22 700 человек.