En+: «Продажа угольных активов Иркутскэнерго – один из вариантов стратегии, но не единственный»

Пресс-служба En+ Group прокомментировала новость о продаже угольных активов «Иркутскэнерго».

Как сообщил «Коммерсант», компания «Иркутскэнерго», подконтрольная En+, меняет стратегию работы на российском энергорынке. «Компания планирует полностью избавиться от угольных активов — как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов. Компания уже инициировала их продажу со стартовой ценой от 25 млрд руб., потенциальные покупатели — СУЭК, «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО»», - сообщается в газете.

Пресс-служба En+ Group отметила, что «Совет директоров группы поручил менеджменту проанализировать возможные опции развития тепловых активов. Их продажа – один из вариантов стратегии, но не единственный. На данный момент решение не принято».