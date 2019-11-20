Единую минимальную розничную цену на сигареты предложили в Госдуме

В Госдуму внесли законопроект, который вводит понятие "единая минимальная цена табачной продукции" и устанавливает порядок ее расчета. Как сообщили в "Интерфаксе", предполагается, что единая минимальная цена будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Цель этой инициативы - борьба с нелегальной табачной продукцией.

Средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет около 115 рублей. Нелегальная продукция продается по цене 45-55 рублей, при том, что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, приводят пример авторы законопроекта.

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2019 год составила бы 86,28 рубля. Если бы она была введена, она не затронула бы более 97% продукции легальных производителей.

По данным исследования Kantar, доля нелегальных сигарет на российском рынке в I квартале 2019 года выросла до 10,3% с 7,7% годом ранее.