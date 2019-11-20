Новый MacBook Pro 16 сравним со стоимостью 18 месяцев в Иркутской двушке

Недавно Apple представили новый MacBook Pro 16. Стоимость новинки в пересчете на рубли составила 393 тыс. руб. Специалисты портала недвижимости Domofond.ru посчитали, сколько месяцев можно арендовать двухкомнатную квартиру в 77 крупных городах на эти деньги.

Дольше всего снимать квартиру по цене нового Macbook получится в Курске (37 месяцев). В Москве при средней ставке 75 328 руб. в месяц этих денег хватит только на 5 месяцев.

Заявленная стоимость нового Macbook Pro 16 (в максимальной комплектации) позволит арендовать «двушку» в Курске и Волжском (Волгоградская область) в течение 37 месяцев. После оплаты аренды у квартиросъемщика в Курске останется на руках еще 4 611 руб., а в Волжском — 1 800 руб. На третьем месте Стерлитамак (Башкортостан), где новый ноутбук Apple окупит три года аренды двухкомнатной квартиры.

В Москве денег, которые покупатель отдаст за 16-дюймовый MacBook Pro в максимальной комплектации, хватит только на 5 месяцев аренды. В Санкт-Петербурге при цене найма двухкомнатной квартиры в 39 279 руб., этой суммы будет достаточно уже на 10 месяцев, после чего у квартиросъемщика останется 210 руб. Столько же получится снимать «двушку» в подмосковных Химках. Здесь при ставке в 37 712 руб. в месяц у арендатора по истечении срока аренда останется 15 880 руб.

Сэкономив на покупке нового ноутбука от Apple, можно более двух лет (26 месяцев) снимать «двушку» в Волгограде: в рейтинге российских городов-миллионеров он занял первое место по длительности аренды. На втором месте Челябинск, где этих денег хватит на 25 месяцев. На третьем — Омск, где по цене ноутбука можно арендовать квартиру на 2 года.