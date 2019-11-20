До 1 декабря муниципалитеты должны определиться со способом начисления платы ТКО

Главы муниципальных образований Иркутской области должны определиться со способом начисления платы ТКО до 1 декабря 2019 года. Как сообщили в областной администрации, от этого решения будет зависеть, в каких территориях области люди будут платить в 2020 году, исходя из количества квадратных метров, а в каких - из количества прописанных человек.

Напомним, в регионе в конце 2018 года приняли решение о начислении платы за ТКО, исходя из количества квадратных метров. Однако за муниципалитетами оставили право перейти на иной способ начисления платежей, то есть по количеству проживающих человек. С 1 июля 2019 года три города Иркутской области - Саянск, Братск, Тайшет перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу, исходя из количества проживающих на жилплощади человек.

Проведенный администрацией города Братска анализ изменения платы граждан, проживающих в МКД, показал, что после изменения способа начисления платы за обращение с ТКО только у 32% граждан плата снизилась, а у 68% уровень платы за услугу поднялся.