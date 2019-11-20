В Иркутске определили 17 проектов-победителей по благоустройству города

В Иркутске подвели итоги голосования по проекту «Народные инициативы 2020», которое проходило с 12 по 15 ноября 2019 года. Было заполнено более 38500 бюллетеней. Из 89 инициатив горожан победили 17 проектов. Об этом сообщает городская администрация.

Что касается итогов голосования в Октябрьском округе, то для реализации были отобраны шесть проектов. На первом месте – обустройство сквера в районе дома №314 на улице Байкальской. В числе победителей проект по ремонту многофункциональной спортплощадки средней школы №16, благоустройство Солнечного Бульвара от ул. Байкальской, 320/2 до дома 330А. Также оснащение звуковым и осветительным оборудованием школы №26 (ул. Советская, 46), обустройство сквера в районе дома №100 на улице Пискунова, а также обустройство сквера на пересечении улиц Пискунова и Красноярской.

В Правобережным округе победителями стали четыре проекта – обустройство универсальной спортивной площадки на территории лицея-интерната №1; устройство спортивной площадки в микрорайоне Падь Грязнуха; благоустройство территории в районе домов №№1, 3, 3а на улице Чехова и №4 на улице Володарского, которая будет называться «Поздороваться с Чеховым», а также строительство зоны отдыха с устройством спортивной и детской площадок в микрорайоне Лесной на улице Дорогомиловской, 92-94.

В Свердловском округе горожане отдали свои предпочтения таким проектам, как «Спорт в Ерши» – установка многофункциональной спортивной и детской площадки в районе дома №162 микрорайона Ершовский; сквер «Молния» – создание зеленого оазиса на улице Помяловского, 28; «Сквер 75-летия Победы» – озеленение и благоустройство территории внутри жилой застройки на бульваре Рябикова, 2б; а также обустройство стелы при въезде в микрорайон Первомайский в районе дома 2\2 на улице Вампилова.

По результатам голосования жителей Ленинского округа, для реализации в 2020 году определены три масштабных проекта: выполнение благоустройства сквера между домами №212 на улице Баумана и №257 на улице Севастопольской; первый этап благоустройства парка «Комсомольский»; благоустройство сквера в районе домов №№ 227 и 229 на улице Розы Люксембург.