«Авито Работа»: У 35% жителей Сибири не бывает премий

У 35% жителей Сибирского федерального округа нет возможности получить премию на текущем месте работы. Почти четверть респондентов отметили, что для них это является важным критерием выбора новой работы. Это выяснил аналитический центр Авито Работы.

Более половины трудоустроенных жителей Сибирского ФО (58%) утвердительно ответили на вопрос «Есть ли в Вашей компании возможность получить премию на вашей позиции?». 35% отметили, что такой возможности нет, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Реже всего премии дают в Центральном федеральном округе, исключая столицу, а чаще всего – в Москве и Московской области.

В целом по России женщины чаще мужчин считают невозможным получить премию (31% против 26%). Интересно, что пессимистичный настрой по отношению к премиям наиболее распространен среди опрошенных 45-54 лет, тогда как респонденты остальных возрастных категорий отмечают, что получить премию в их компании возможно.

Респонденты Сибирского округа ответили, что наиболее часто премии им выдают за перевыполнение разных показателей и переработки (по 57%).

Треть (33%) трудоустроенных жителей СФО могут получить премию за инициативу, предложение новых методов в работе. 13% респондентов сообщили, что на их текущем месте работы можно получить премию за участие в различных мероприятиях, и 6% затруднились ответить.

Примечательно, что в целом по стране мужчинам гораздо чаще выдают премии за переработки (59%), чем женщинам (38%). Из регионов переработки дополнительно оплачиваются реже всего в Северо-западном федеральном округе (35% респондентов), а чаще всего в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (57%).

Наличие премий и других материальных бонусов находится в списке самых распространенных критериев при поиске новой работы, занимая четвертое место в этом рейтинге. 24% респондентов отметили, что наличие премий важно для них.

В целом по России премии важнее женщинам (32% опрошенных женщин), чем мужчинам (25% респондентов мужского пола). Они почти одинаково важны соискателям любого возраста, лишь среди соискателей в возрасте 45-54 лет значение премий меньше, чем среди других респондентов. Для них в большей степени, чем для остальных определяющее значение при выборе работы имеет размер зарплаты.